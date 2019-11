Non solo Gabriel Garko che si toglie la fede (identica a quel tesoro di Gabriele Rossi), adesso arriva anche la notizia della rottura tra Brandon Flynn e Richard Madden.

La scorsa primavera i due attori sono andati a vivere insieme in un appartamento di Los Angeles, hanno conosciuto le rispettive famiglie e hanno fatto diverse vacanze insieme, anche in Puglia…



“I due hanno litigato e non condividono più lo stesso appartamento.Brandon ha chiesto alla Versace di non invitare Richard a una festa che il marchio organizza il prossimo mese con lui come testimonial. Brandon non vuole vedere Richard a nessuno degli eventi di Versace.”

Qualcosa però è cambiato nell’ultimo periodo, sembra infatti che i due amici abbiano litigato. Stando a quello che riporta il The Sun Brandon e Richard adesso non vivono più insieme e Flynn ha fatto una richiesta particolare a Donatella Versace.

Una fonte vicina ai due ragazzi ha dichiarato: “Richard e Brandon erano inseparabili. Si aiutavano nella carriera e condividevano l’abitazione. Brandon ha chiarito che non vuole più vedere Richard. Ha chiesto al team di Versace di non invitarlo a una festa che stanno organizzando all’inizio di dicembre. Nonostante Richard sia stato spesso in contatto con Donatella. Il marchio adesso sta lavorando con Brandon e quindi rispetta i suoi desideri.”

Secondo quanto si legge sul The Sun, un giornalista avrebbe chiesto a Brandon Flynn se tra lui e Richard Madden c’era più di un’amicizia. Il ragazzo ha dato una risposta secca: “Il nostro rapporto? Mi spiace, ma la mia vita privata voglio che rimanga privata. Non parlerò di questo“.

Non gli piacerà parlare delle sue relazioni, ma in passato non ha fatto problemi a farsi vedere…