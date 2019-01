“Quelle che vedete sono brandine vuote dentro un’area protetta all’interno della Stazione Tiburtina, area allestita per l’emergenza freddo da Roma Capitale”. Comincia così il post-denuncia su Facebook di Giovanna Maria Seddaiu, consigliera del Municipio II di Roma, che aggiunge: “Le ho scattate ieri notte dopo che per ore persone che dormono per strada e che erano state segnalate alla Sala Operativa Sociale dal #BaobabExperience chiedevano di entrare o comunque di sapere dove dovessero andare”. “Alle 23.45 ancora stavano fuori con le brandine vuote perché c’erano ‘emergenze’ e forse arrivava qualcuno a occuparle – aggiunge -. Forse, mentre fuori c’era il certo. Il forse contro il certo. Ha vinto il forse, ma nel dubbio sono stati fatti entrare dopo la mezzanotte e fatti accomodare accanto all’area protetta, per terra, non sulle brandine, che sono rimaste vuote per tutta la notte “.

