Bradley Cooper e Irina Shayk si sono ufficialmente lasciati e – nonostante molti si stanno chiedendo se centri qualcosa Lady Gaga – il portavoce della coppia al magazine People ha semplicemente detto che i due “hanno deciso di chiudere la loro relazione” e che “stanno amichevolmente lavorando su come gestire la custodia della figlia Lea De Seine”.

Bradley e Irina stavano insieme dal 2015 e nonostante più volte i media avessero parlato di fuori d’arancio, i due non si sono mai ufficialmente sposati.

33 anni lei, 44 anni lui, entrambi di nuovo single.

La loro ultima uscita pubblica risale agli Oscar Awards dello scorso febbraio, quando Bradley Cooper e Lady Gaga furono notati particolarmente complici sul palco. A questa insinuazione la cantante rispose così:

“Prima di tutto, sinceramente, credo che i social siano la toilet di internet.

Su quel palco le persone hanno visto dell’amore e, indovinate un po’? Era proprio quello che volevamo vedessero. Questa è una canzone d’amore. Il film racconta una storia d’amore. Noi abbiamo lavorato così duramente per questa storia.

Abbiamo faticato tanto, abbiamo lavorato tutta la settimana a quella performance. Era importante che apparissimo vicini, in sintonia, per tutta l’esibizione. Quando canti una canzone d’amore, è quello che vuoi che le persone sentano. Io e Bradley siamo artisti e suppongo che il risultato mostri come abbiamo fatto entrambi un buon lavoro.

Dal punto di vista delle prestazioni, era così importante per entrambi che fossimo connessi per tutto il tempo. Guarda, ho tenuto le mie braccia attorno a Tony Bennett per tre anni girando il mondo. Quando canti canzoni d’amore, l’amore è esattamente quello che vuoi che le persone sentano.

Bradley ha diretto questo film e ha diretto, ovviamente, i momenti musicali del film, e ovviamente anche Shallow, quel momento nel film. Quindi sapevo che aveva una visione esatta di come doveva andare, e quindi io gli chiedevo in continuazione: ‘Cosa ne pensi Bradley?’ E lui spiegava tutto”.