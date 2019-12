Il ministero della Salute pensa di applicare lo spoil system ad Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che fino ad ora era stata esente da questo meccanismo. Ma le realtà locali governate dal centrodestra vanno all’attacco. Tutto ruota intorno alla figura di, che per cinque anni ha diretto l’agenzia che dà supporto alle amministrazioni locali e al ministero su temi come le liste di attesa, i controlli di bilancio, la qualità degli esiti delle cure, ed è stato di recente confermato dalla ex ministra Giulia Grillo, d’intesa con le Regioni. Agenas è una una struttura non molto nota al grande pubblico ma piuttosto corposa, che di recente è stata “rinforzata” da un centinaio di assunzioni, deliberate ormai un paio di anni fa.

Ebbene, dal ministero della Salute guidato da Roberto Speranza, il mese scorso è partita una “richiesta di parere sull’incarico di direttore generale di Agenas” al Consiglio di Stato. Si chiedono appunto lumi sulla procedura che prevede l’automatica scadenza dei direttori delle agenzie, come ad esempio restando in campo sanitario quella del farmaco Aifa, a novanta giorni dalla nomina del nuovo ministro. La risposta è che “dal quadro legislativo e giurisprudenziale sino a qui tratteggiato, emerge che, anche per il direttore di Agenas viene in rilievo il meccanismo del cosiddetto spoils system”. Ma i magistrati non concludono così il loro parere. Pongono infatti una serie di dubbi sull’interpretazione delle norme sulla nomina di quell’alto dirigente concludendo che “emerge in definitiva la differente posizione del direttore generale di Agenas rispetto a tutte quelle figure cui fisiologicamente deve applicarsi il meccanismo dello spoils system, con conseguente dubbio di compatibilità della norma tuttora in vigore con gli articoli. 95, 97 e 98 Costituzioni”. Proprio questo passaggio finale espone il ministero, nel caso venga davvero adottato lo spoil system al rischio di un ricorso da parte dell’interessato, cioè Bevere. Il quale, intanto, ha trovato degli alleati nelle Regioni di centrodestra.

Ieri, mercoledì, durante la riunione degli assessori alla Salute italiani è stato inserito all’ordine del giorno proprio un passaggio su Bevere, che non viene comunque nominato. Se una parte degli assessori ha detto che il tema non va trattato in quella sede, le amministrazioni di centrodestra, Piemonte in testa si sono schierate per la riconferma. In particolare hanno votato un documento nel quale si fa notare che gli “enti vigilati svolgono una funzione anche a sostegno delle funzioni regionali e che, nei casi previsti dalla normativa vigente, le nomine dei vertici politici e organizzativi si determinano con il meccanismo dell’intesa tra lo stato e le Regioni e la conferenza delle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

In conclusione si chiede al ministero “di determinarsi per la conferma di tutte le nomine sulle quali si è raggiunta l’intesa tra governo e Regioni”. Il documento sarebbe stato appoggiato, oltre che dal Piemonte, comunque, anche dalla Liguria, dal Veneto, dall’Umbria e dalla Sicilia. Ma parere positivo sarebbe arrivato anche da Calabria e Puglia.

Ma la battaglia su Bevere si intreccia con quella che riguarda il Patto per la salute. Una parte di centrodestra mercoledì ha presentato una serie di osservazioni che rischiano di far slittare l’accordo, fondamentale per dare, tra l’altro, i 2 miliardi di euro in più al fondo sanitario nazionale per il 2020. Bloccare quel documento a questo punto, cioè in dirittura d’arrivo dopo mesi di ritardo, provocherebbe enormi danni a tutto il sistema sanitario nazionale.