REGGIO CALABRIA. Operazione in Calabria contro lo sfruttamento dei braccianti stranieri. Tre persone arrestate e due sottoposte all’obbligo di firma dai carabinieri su disposizione della procura di Palmi, con le accuse di sfruttamento del lavoro, violenza sessuale, estorsione e istigazione alla corruzione. Dalle indagini è emerso che gli indagati hanno impiegato negli ultimi due anni cittadini romeni e un maliano come braccianti in due aziende agricole dell’area pre-aspromontana, retribuendoli con paghe irrisorie (in media, meno di un euro per ogni ora di lavoro) e in totale e continuata violazione della normativa sul lavoro. Nel corso delle indagini sono stati accertati anche due episodi di violenza sessuale ai danni di due braccianti romene.

Le indagini sono partite dalla denuncia presentata da un bracciante romeno, che aveva descritto le condizioni di sfruttamento cui veniva sottoposto, insieme ai suoi colleghi, dai suoi datori di lavoro. Il bracciante, tra l’altro, aveva riferito di giornate di lavoro di 10-12 ore, compresa la domenica, e retribuite con una paga di un euro l’ora. I migranti, inoltre, venivano ospitati in alloggi di fortuna, malsani ed in precarie condizioni igienico-strutturali, ed in situazioni di grave promiscuità. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, diretta da Ottavio Sferlazza, hanno portato poi alla scoperta dei due episodi di violenza sessuale di cui sono rimaste vittime altrettante donne impiegate nei lavori agricoli ad opera, rispettivamente, di uno dei responsabili dell’attività di sfruttamento e di un altro bracciante.