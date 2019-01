Si è svolta nei giorni scorsi, nella sala riunioni del reparto di Cardiologia dell’Ospedale “Infermi” di Rimini, la cerimonia di inaugurazione di un nuovo ecocardiografo donato da Bper Banca. Si tratta di una macchina di ultima generazione, utile per effettuare ecografie del cuore, del valore di circa 45mila euro. Già in passato l’istituto di credito aveva offerto al reparto, guidato da Giancarlo Piovaccari, un’apparecchiatura diagnostica di alto livello tecnologico. Questo nuovo strumento rappresenta un importante passo in avanti per la cura sempre più puntuale e moderna dei pazienti con patologie dell’apparato cardiovascolare.

