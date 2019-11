Fare il doppio salto dai medi ai mediomassimi, conquistare la quarta corona iridata in altrettante categorie e, cosa che non riusciva dagli anni trenta con Henry Armstrong (piuma, leggeri e welter nel 1938), detenere contemporaneamente il titolo mondiale in tre pesi differenti. Nella notte di Las Vegas il messicano Saul Canelo Alvarez compie un bel salto nella storia del pugilato, fulminando all’undicesimo round il russo Sergei Kovalev nel mondiale Wbo dei mediomassimi. Una nuova impresa per la star del pugilato messicano e mondiale (già detentore delle cinture di medi e supermedi), che al netto dei quattrini incassati da sponsor e tv di stato, ha guadagnato una borsa di circa 35 milioni di dollari (in 12 è quantificabile quella del suo avversario). Per il 29enne Alvarez (professionista da quando ne aveva 15) non si è trattato di un match facile, anche se ad onor del vero va detto che Kovalev, un 36enne dal pugno assai incisivo, aveva lasciato buona parte delle proprie risorse nel doppio match perso nel 2016 contro Andre Ward.

Più alto di Canelo di una decina di centimetri, Kovalev ha impostato il match sulla lunga distanza facendo un uso quasi ossessivo del jab sinistro. Un colpo portato in scioltezza, senza quasi mai caricarlo. La soluzione nell’economia del match ha pesato, anche se a nostro avviso Alvarez al momento del ko era comunque in leggero vantaggio. Il pregio del messicano dai capelli rossi è stato quello di non innervosirsi nel cercare la corta distanza, ha aspettato, piazzando parecchi montanti al corpo risultati indigesti a Kovalev. “Il piano era di avere calma, lui è un grande pugile e non potevo forzare troppo i tempi. Il match è stato intenso, dovevo saper sfruttare il momento giusto”.

Detto, fatto. Quando Canelo ha visto lo spiraglio per chiudere, lo ha fatto in maniera chirurgica. All’undicesimo round un destro ha tolto certezza al russo, un tremendo gancio sinistro lo ha fatto vacillare privandolo della copertura difensiva, un nuovo destro gli ha spento la luce. Accasciato, svuotato nell’anima, il russo non è neanche stato contato. ”Canelo è veramente un grande campione – ha commentato a caldo-, lo ringrazio per questo incontro. Ho per lui un enorme rispetto”. Canelo, in passato spesso criticato per qualche verdetto sospetto a suo favore -vedere i due match con Golovkin- dal canto suo rilancia: ”Non è che un altro passo avanti della mia carriera. Vi chiedo -rivolgendosi ai tifosi -di avere pazienza, perché Canelo farà la storia. Ve lo garantisco”.