Anche se con qualche giorno di ritardo, la richiesta che arrivava da più parti, compresa la federazione italiana, con il presidente Vittorio Lai che a Repubblica aveva espresso le proprie perplessità visto il dilagare del coronavirus, si ferma il torneo di qualificazione olimpica di pugilato in corso di svolgimento a Londra. Alla fine il Cio, che sovrintende alla boxe olimpica dopo il commissariamento dell’Aiba, ha deciso lo stop immediato del torneo alla Copper Arena.

“La decisione di sospendere il torneo – spiega in una ìnota il gruppo di lavoro del Cio – è stata presa per preservare l salute di atleti, tecnici e degli altri partecipanti, che è la nostra priorità numero uno”. Decisione adottata “in ragione delle crescenti restrizioni in molte parti del mondo e delle misure di quarantena adottate da molti paesi, e quindi al fine di permettere ai partecipanti , provenienti da 60 nazioni, di poter adattare i loro programmi di viaggio in modo da fare rientro”.

“Questo torneo non si doveva neppure disputare, gli atleti hanno vissuto una situazione surreale. Ora la nostra preoccupazione e’ quella di riportarli a casa dalle loro famiglie”, commenta il presidente Vittorio Lai. “In questi giorni i nostri atleti sono stati sempre al telefono con i parenti a casa. Hanno tutti famiglia, hanno dei figli ed erano preoccupati, non avevano la testa sui match e io lo capisco bene. Ora li riportiamo a casa, poi vedremo cosa succederà. Sembra che si voglia far riprendere il torneo di qualificazione, quando sarà possibile, da dove è stato fermato, ma per me va annullato tutto. Mi pare che si navighi a vista ma c’e’ tanta nebbia”.

L’annuncio del Cio è arrivato dopo che si erano già disputati dei match anche nella sessione odierna. In uno di questi l’azzurro Salvatore Cavallaro (75 kg) era stato eliminato dall’armeno Arman Darchinyan, mentre Giordana Sorrentino (51 kg) aveva battuto l’armena Anush Grigoryan. Nei giorni scorsi altri azzurri, tra i quali Irma Testa, erano già saliti sul ring, mentre Clemente Russo non aveva potuto combattere a causa di un problema alla stomaco.

Ratificata anche la decisione di annullare il torneo di qualificazione delle Americhe, che doveva cominciare a fine mese a Buenos Aires e che le autorità argentine avevavo già vietato, mentre è stato annullato anche il secondo torneo di qualificazione – stavolta mondiale -, il ripescaggio in programma nel mese di maggio a Parigi.