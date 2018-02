Tante volte il ritornello “è la notte del grande rilancio del pugilato” ha echeggiato alla presentazione di eventi di boxe. Stavolta però, forse, ci siamo davvero. Il 23 febbraio (si parte alle ore 19) il Palazzetto dello Sport di Roma sarà teatro di una riunione di assoluto rilievo, tecnico e umanitario. Il campionato del mondo della pace, che vedrà protagonisti il nostro Emiliano Marsili e il messicano Victor Betancourt. Una serata che è stata presentata presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presente il ministro dello Sport Luca Lotti. I fondi raccolti andranno a sostenere le popolazioni colpite dal sisma in Italia e Messico, secondo un progetto della ‘Fighting for the Peace’ creato dalla Scholas Occurrentes Foundation (voluta da Papa Francesco e presente attraverso le sue reti in 191 Paesi) e dall’ente pugilistico più importante, il World Boxing Council.

“Bisogna riaccendere i fari su uno sport come il pugilato, con una sua storia, riportare alla luce un movimento che deve avere un grande futuro – ha spiegato il ministro Lotti -. La boxe ha un valore sociale perché i ragazzi che salgono sul ring lo fanno per riscattare un pezzo della loro vita, e questo è uno dei più grandi valori che ha lo sport, aiutandoli a cercare un futuro diverso”.

Una notte a cui non mancherà nulla, dalla cornice di pubblico alla televisione: Fox Sports, canale 204 di Sky, è parte integrante del rilancio della boxe in Italia. Da tempo ormai il canale trasmette i migliori match del panorama mondiale ed attualmente è in trattativa per la trasmissione dell’attesissimo mondiale del medi, che il prossimo 15 aprile a Tokyo vedrà protagonisti Emanuele Blandamura e il temibile giapponese Murata. Blandamura per inseguire la chance della vita ha lasciato il titolo Europeo, che sarà l’altro evento clou della serata. Se con contenderanno infatti l’italiano Alessandro Goddi e l’imbattuto polacco Kamil Szeremeta. Goddi.

Tornando ad Emiliano Marsili, l’imbattuto pugile di Civitavecchia (41 anni, 35 vittorie e un pari, imbattuto) è conscio che quello che passerà il 23 è l’ultimo treno di una carriera non priva di difficoltà, passata ad inseguire il grande sogno mondiale. Proprio la sfida con Betancourt -scopi umanitari a parte- può essere definita come una semifinale iridata. “Mi si aprirebbero le porte di un incontro mondiale negli Usa, e dopo quello potrei ritenere completa la mia carriera”. Prima però c’è da battere il messicano, che come tutti i pesi ‘piccoli’ della sua terra è avversario molto pericoloso. ”E’ più alto di me e per questo ho fatto i guanti con Andrea Scarpa (che lo sovrasta in altezza, ndr). Inoltre ha una grande ritmo nel portare i colpi, quindi mi sono allenato anche con un fighter interessante come Magnesi”.

“Per Marsili è il coronamento di una carriera straordinaria; e lo sforzo è fatto anche per premiare un campione come lui che ha portato grande prestigio alla nostra Federazione”, ha evidenziato Alberto Tappa, segretario generale della Federazione italiana pugilato.In rappresentanza del Coni, il vicepresidente vicario Franco Chimenti: “una iniziativa fantastica che può essere un esempio per tutti da ripetere”. Per Salvatore Cherchi, presidente della Opi 82, e organizzatore dell’evento assieme alla Fpi col patrocinio di presidenza del Consiglio, ministero dello Sport, Coni e Roma Capitale questo è “un evento di caratura mondiale. Abbiamo tanti buoni pugili, serve solo una svolta, il lampo che ci faccia uscire dall’impasse”. Parola finale alla leggenda Nino Benvenuti: “Un incontro importante che ha lo scopo di portare in alto la boxe”. In alto come ai tempi di Benvenuti non ci si tornerà più, ma la boxe italiana ha comunque bisogno di un salto di qualità.