E’ un momento in cui in Italia il pugilato è donna. In Russia, allo sport complex di Ulan Ude, Angela Carini ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria dei 64 Kg. La molisana anche in finale ha confermato, pur sconfitta dalla testa di serie numero 1, la cinese Dou, per 5-0, la sua splendida cavalcata iridata. Il match fi finale, al di là del punteggio, è stato infatti molto equilibrato.

“Devo fare una premessa”, spiega il tecnico Renzini. “Angela ha boxato in questo mondiale nei 64 kg, dopo averlo fatto negli ultimi anni sempre nei 69. E’ stata quindi una sfida, a volte anche sfibrante, anche con il mantenimento della categoria. Cosa che però non ha impedito ad Angela di sciorinare grandissime prestazioni qui in Russia. Oggi, già dal riscaldamento pre match, l’avevo vista un po’ sottotono poiché ha praticamente combattuto per tre giorni consecutivi, non avendo modo di recuperare nella giusta maniera. Recupero vieppiù fondamentale quando si tratta di mantenere un peso cui non si è abituati. Se Angela fosse stata in forma, come nel match contro l’americana, avrebbe vinto in scioltezza, a mio avviso. Match di oggi che è stato equilibrato, ma in cui forse i giudici hanno visto una maggior precisione da parte della cinese. Sono comunque soddisfattissimo di questo argento e di ciò che ha fatto Angela, che abbiamo deciso di portare a questa competizione sono nelle ultime settimane di ritiro”