La tentazione di definire Vasyl Lomachenko un pugile ‘imbattibile’ è forte. Non possiamo farlo però, perché sarebbe facile tirare fuori la sconfitta subita dall’ucraino al secondo match da professionista, quando tentò l’impresa di diventare immediatamente campione del mondo dopo una carriera dilettantistica pazzesca (396 vittorie e una sconfitta!) ma fu imbrigliato dal mestiere di Orlando Salido. Se il messicano avesse incontrato oggi Loma, probabilmente farebbe la fine degli altri che gli si sono opposti. Sconfitto, come capitato alla 02 Arena di Londra anche al britannico Luke Campbell, protagonista di un ottimo match ma costretto alla resa ai punti dopo 12 round molto intensi. Per Lomachenko un nuovo tassello nel dominio della categoria dei pesi leggeri: alle cinture Wba e Wbo si è aggiunta anche quella della Wbc. Nel complesso – e fastidioso – intrecciarsi di sigle, manca solo l’Ibf e l’opera sarà completa.

Si può dire che a Londra si sono affrontati un fuoriclasse e un campione di buon livello: va ricordato che anche Campbell è stato oro olimpico (Londra 2012) come Loma (Pechino 4 anni prima). L’inglese se la gioca con coraggio e intelligenza tattica. E’ più alto del rivale e cerca di imporre la propria fisicità lavorando in continuazione con il jab destro di sbarramento. Un atteggiamento che in parte paga, anche se al giro di boa il vantaggio di Lomachenko appare abbastanza chiaro.

Match sempre gradevole, con un paio di fasi che si elevano. Nell’ottavo round un diretto di Campbell infiamma il pubblico ma stuzzica anche la reazione di Lomachenko, che piazza una serie di colpi di grande effetto. Nell’undecimo poi, spossato anche da un lavoro al corpo sempre più incalzante, Campbell va al tappeto toccato da un micidiale destro corto. Si rialza, chiude il round e riesce nel successivo ad evitare grossi rischi. I cartellini: 119-108, 119-108, 118-109. Eccessivi: Campbell ha perso, ma non in maniera così netta.