Boxe, Italia in forma olimpica: 7-1 nel dual match con l'Argentina

Notizie confortanti in vista Tokyo per la boxe olimpica italiana. L’Italia ha dominato il dual match con l’Argentina (7 successi a 1) sul ring romano del PalaSantoro, per l’occasione molto affollato. Il tutto con una ‘dedica’ speciale alla Fondazione di Papa Francesco, Scholas Occurrentes, che è ‘social partner’ della federazione pugilistica italiana, è presente in 190 paesi e promuove la pratica della boxe come antidoto contro il disagio giovanile e i suoi fenomeni più dilaganti, come violenza, bullismo e intolleranza.

A questo proposito, va ricordato anche il messaggio inviato alla federazione dal Ministro per le politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora. “Caro Presidente Lai, per improvvisi impegni di carattere istituzionale ho dovuto, con dispiacere, mancare a questo importante evento – scrive il Ministro -. Nonostante ciò ho voluto, tramite questo messaggio, ricordare l’importanza del pugilato e degli atleti che, da decenni, rendono questa disciplina un vanto per tutto lo sport italiano. Il pugilato è uno degli sport più antichi al mondo ed è giustamente conosciuto come la ‘nobile arte’: solo a uno sguardo superficiale appare violento, quando in realtà è intriso di regole e valori validi sul ring quanto nella vita. E’ la disciplina di chi sente dentro la voglia di riscatto”.



Il ‘dual match’ è cominciato con l’incontro vinto dal 52 Kg Federico Serra ai punti su Alexis Emmanuel Rebozzio. Il 2-0 per l’Italia arrivato grazie alla vittoria di Manuel Cappai sempre nei 52 Kg opposto a Ramon Nicanor Quiroga. Il 57 Kg Nicolas Augustin Vergara ha accorciato le distanze per l’Argentina, superando Giuseppe Canonico. Il 3-1 per il Team Italia è stato ottenuto nei 63 kg dall’interessantimo Armando Casamonica contro Pablo Daniel Romero. Poi i pugili azzurri hanno vinto anche gli altri 4 match grazie alle prestazioni di Amedeo Sauli (69 Kg) contro Jonathan Jose Parada, Salvatore Cavallaro (75 Kg) con Pablo Exequiel Corzo, Simone Fiori (81 Kg) opposto a Juan Angel Coria e Abbes Aziz Mouhiidine (91 Kg, altro elemento tutto da seguire) contro Luciano Miguel Sanchez. Non è salito sul ring uno dei protagonisti più attesi, Clemente Russo, che ha commentato in diretta per Repubblica.it l’evento.

Decisamente soddisfatto, alla fine, il ct azzurro Giulio Coletta: “lodo i miei – ha detto – perché da parte loro ho visto delle ottime prove in questo primo step di avvicinamento ai tornei di Qualificazione Olimpica del prossimo anno. Tokyo 2020 rimane per noi l’obiettivo su cui siamo concentrati al massimo”.

A bordo ring un ricco parterre di personalità: il Presidente EUBC, Franco Falcinelli, il Presidente FPI Vittorio Lai, il Pres. GS Fiamme Oro Francesco Montini, il Coordinatore Sport Italia Scholas Mario del Verme, il VicePres. Vicario FPI Flavio D’Ambrosi, il Segretario Generale FPI Alberto Tappa, il Direttore Marketing EUBC e CEO Artmediasport Gian Marco Sandri , il Resp. Pugilato GS Fiamme Azzurre Augusto Onori, oltre la Consiglio Federale FPI. Sotto i riflettori l’Ambasciatore del Pugilato Italiano nel Mondo Nino Benvenuti, il Membro Giunta CONI e Team Manager Nazionali Azzurre di Boxe,Roberto Cammarelle, il Capitano Italia Boxing Team Clemente Russo, nei panni del commentatore tecnico insieme a Luigi Panella, ed i campionissimi Giovanni De Carolis, Emiliano Marsili, Michael Magnesi (chiamato sul ring dopo il 5 match per lanciare l’incontro della 26/10 che lo vedrà opposto al Ghanese Awuku per il Titolo Int. WBC Superpiuma – Roma Ragusa OFF, ndr), Emanuele Blandamura, nonchè l’Azzurro Vincenzo Mangiacapre.







