Un classico del pugilato dilettantistico: la sfida tra nazionali. In tale contesto il Dual Match Italia-Argentina si inserisce nell’ambito del lavoro di avvicinamentoverso le Olimpiadi di Tokyo. L’evento è in programma venerdì 18 ottobre a Roma, al PalaSantoro, il palazzetto dello Sport gestito dal Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro e dalla Federazione Pugilistica Italiana. Dieci incontri da non perdere che vanno ad insersi in un programma più ampio, il Progetto etico “ItaliaBoxVal” promosso da Scholas Occurrentes, Federazione Pugilistica Italiana e Artmediasport: avviato nel 2019 e finalizzato ad un percorso di formazione etica e culturale di atleti e tecnici basato sul programma “BoxVal” voluto da Papa Francesco. Proprio il Santo Padre il 16 ottobre riceverà le due nazionali all’udienza del mercoledì.

Questi i convocati del ct Giulio Coletta e del suo assistente Sumbu Kalambay per Italia-Argentina: Fabrizio Cappai, Federico Serra, Giuseppe Canonico, Armando Casamonica, Vincenzo Mangiacapre, Amedeo Sauli, Salvatore Cavallaro, Simone Fiori, Aziz Abbes Mouhiidine, Clemente Russo