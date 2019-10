Tyson Fury: “In WWE realizzo un sogno”

– Dal pugilato al wrestling in un batter d’occhio. L’avventura di Tyson Fury in WWE è nata così, rapidamente, senza neanche pensarci troppo, dopo una sua apparizione a Los Angeles alla prima storica puntata della nuova stagione di SmackDown, lo show televisivo statunitense di sport-entertainment passato dal martedì al venerdì a seguito dell’accordo di trasmissione con Foxsports.

Gipsy King si è prestato al gioco, ha avviato in quell’occasione la sua storyline con il gigante Braun Strowman, che lo condurrà giovedì 31 ottobre al suo debutto ufficiale nel mondo del wrestling a Crown Jewel 2019, ppv organizzato in Arabia Saudita da parte della compagnia milionaria del magnate Vince McMahon: “Tutto – ha raccontato l’inglese a Repubblica.it – è nato da una telefonata che mi è arrivata i primi di ottobre, quando sono stato invitato a partecipare alla Season Première di SmackDown. E non c’è stato bisogno di convincermi, ho detto subito sì. In pratica stavo realizzando un sogno che avevo da bambino, oltre che quello di mio figlio, grande appassionato di wrestling. Così ho preso e sono partito, senza pensare a varie conseguenze o accordi che avevo in corso. D’altronde non sarei il ‘Gipsy King’ se non mi comportassi così spontaneamente”.

Confermato il match per il titolo con Deontay Wilder

E di accordi in essere non è che non avesse, anzi. Il 22 febbraio ha in programma il suo secondo match con il campione WBC Deontay Wilder, dopo il primo del dicembre 2018 terminato in pareggio. Una rivincita che Tyson Fury non ha alcuna intenzione di perdersi: “Assolutamente, ho sempre intenzione di buttarlo fottu***ente al tappeto. Ho recuperato da tutti gli infortuni, Wilder può stare tranquillo. E dopo aver vinto quel match, credo che me ne restino altri due-tre prima di dare l’addio alla boxe. Non so come abbia fatto Klitschko a continuare a lottare fino a 41 anni. Io a 31 credo di essere arrivato alla fine della mia carriera: ancora qualche rissa e mi rilasserò su una bella spiaggia”.

Ora la mente è solo sul wrestling e su Crown Jewel

Anche per questo forse Tyson Fury non si è voluto precludere nulla (non ha escluso neanche un passaggio nelle arti marziali mister in UFC), accettando immediatamente la proposta della WWE. Sta lavorando sodo per farsi trovare pronto per il suo match con Braun Strowman di giovedì, si sta allenando al WWE Performance Center di Orlando (Florida): “Pugilato e wrestling sono due tipi di allenamenti completamente diversi. A chi dice che questo sport-entertainment sia tutto finto rispondo che si sbaglia di grosso: paradossalmente c’è più possibilità di infortunarsi qui che nel ring di pugilato”. E dopo Crown Jewel, l’inglese non esclude che in un futuro possa combattere ancora in WWE: “Potrei farlo a WrestleMania (in programma il 5 aprile 2020 a Tampa in Florida, ndr) o a qualche evento nel Regno Unito, mi piacerebbe affrontare Brock Lesnar. Potrei anche dedicarmi al wrestling a tempo quando avrò chiuso con la boxe… Mai dire mai”. Ci penserà più avanti. Anzi, deciderà sul momento più avanti, senza rifletterci troppo. Altrimenti non sarebbe il Gispy King.