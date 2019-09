Boxe, Fury ferito ma vincente: Wallin battuto ai punti

Freddezza e personalità. Sono le doti che hanno permesso a Tyson Fury di venire a capo del rebus Otto Wallin. Quella che alla vigilia era presentata come una tappa di avvicinamento alla attesissima rivincita per il mondiale dei pesi massimi Wbc contro Deontay Wilder (contratto firmato per il prossimo 22 febbraio), ha rischiato di trasformarsi in un trappolone per il britannico. ‘Colpa’ del gancio sinistro niente male di Wallin, che al terzo round ha aperto uno squarcio all’arcata sopraccigliare destra di Fury. Una roba che sui ring italiani – tanto per non allargarsi troppo negli esempi – avrebbe causato l’interruzione d’urgenza del match. Niente di tutto ciò alla T-Mobile Arena di Las Vegas. Il match è andato avanti fino alla dodicesima ripresa, fino al verdetto ai punti che ha premiato giustamente Fury (116-112, 117-111 e 118-110 i punteggi).

Gypsy King -questo l’alias del gigante britannico – dà spettacolo anche questa volta, presentandosi sul ring in stile messicano, con tanto di cantante al seguito. Una intro che rende omaggio al Messico (lunedì è la festa dell’indipendenza): lunghissima, tanto da far attendere Wallin oltre 5 minuti sul ring. Al primo gong il tema tattico è chiaro: Fury cerca di far valere la sua velocità ed il maggiore allungo, Wallin tende ad accorciare. Lo svedese si presenta da imbattuto e da campione d’Europa: i fasti di Ingmar Johansson, leggendario campione del mondo della fine degli anni cinquanta sono lontani, ma trattasi di un pugile vero. Il colpo migliore dello scandinavo è il gancio sinistro: è con quello che al terzo round cambia volto al match.

Fury da quel momento deve gestire una situazione complessa. C’è spada di Damocle della sospensione (più volte il medico, chiamato dall’arbitro a controllare, dà il via libera), c’è il sangue copioso che complica la visuale all’occhio destro, c’è un avversario che mira chiaramente in quel punto per farla finita. A volte anche con malizia, come nel sesto round: massaggio perfido con l’interno del guantone.

L’entrata sul ring alla messicana di Fury

”Niente panico, resta calmo”, è il mantra dell’angolo di Fury. Lui esegue, dalla settima ripresa anzi intensifica l’azione, ed a tratti il match diventa una battaglia. Il suo destro entra con maggiore frequenza nella guardia di Wallin, che comunque non conosce mai momenti di titolare difficoltà. Fury mette così in cascina punti che lo mettono al sicuro sui cartellini, ma non è al sicuro dal gancio sinistro di Wallin, che all’ultimo round lo scuote costringendolo a far ricorso al mestiere per salvare la pellaccia e vincere il 29esimo match su 30 (c’è il pari con Wilder).

Proprio a Wilder è dedicato il pensiero non gentilissimo di Fury dopo il match: “Deontay tu sei il prossimo cogl…..”.. Appuntamento il 22 febbraio, forse. Wilder prima deve infatti affrontare la rivincita con Luis Ortiz. Brutto cliente, di questi tempi con i pesi massimi è meglio andarci cauti.





