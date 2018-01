Sul ring si può essere bianchi, neri, gialli, ricchi, poveri, ma nessuna di queste caratteristiche fa la differenza. Sul ring sei sempre solo contro il ruo avversario, senza nezzuna distinzione di razza o livello sociale. E’ per questo che la boxe piaceva tanto a Nelson Mandela, che l’aveva conosciuta nei sogni giovanili di ragazzo a Soweto e non l’aveva più abbandonata. E’ per questo che Firenze a Madiba ha dedicato il Forum, un luogo di aggregazione di sport e altro, dove la boxe non passa inosservata. Per celebrare i cento anni dalla nascita del leader dei diritti umani, il Mandela Forum gli dedica una bella riunione di boxe, prevista per il prossimo 2 febbraio e presentata in Palazzo Vecchio.

Sei gli incontri previsti dall’organizzatore dell’evento, il promoter bresciano Mario Loreni. Main event il titolo dell’Unione Europea dei massimi leggeri tra uno dei migliori pugili italiani del momento, Fabio Turchi ed uno sfidante che sarà designato dall’EBU nei prossimi giorni a seguito di infortunio del campione Alexander Jur. Una occasione per Turchi, reduce dall’esperienza americana dove ha combattuto in una serata organizzata dall’ex campione del mondo dei pesi massimi Evander Holyfield. Altro incontro da non perdere, quello valido per il titolo Italiano dei mediomassimi messo in palio da Pietro Nicola Ciriani opposto al fiorentino Vigan Mustafa, kossovaro naturalizzato italiano.

La serata sarà dedicata anche un tributo alla carriera di Leonard Bundu, pugile sierraleonese naturalizzato italiano, soprannominato “Il fiorentino d’Africa”, ex campione Europeo dei pesi welter nonchè sfidante al titolo Mondiale. A Bundu sarà consegnato il Fiorino d’oro: prima però, Leonard ripercorrerà insieme al pubblico le principali tappe della sua storia pugilistica, con la partecipazione dei personaggi che hanno segnato il suo percorso sportivo ed umano.

Insomma, un ritorno della boxe in una piazza comunque abituata ai grandi pugili. Basta ricordare un episodio avvenuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando di fronte a ventimila soldati alleati fu chiamato per una esibizione il mitico Joe Louis. I fiorentini assediarono Campo di Marte per godersi lo spettacolo, costringendo gli organizzatori ad aprire i cancelli per evitare incidenti. Firenze ha inoltre conosciuto l’arte di Mario D’Agata: l’aretino, che divenne campione del mondo nel ’56 (secondo italiano di sempre dopo Primo Carnera), si allenava nella palestra di Via della Chiesa, in San Frediano.