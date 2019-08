MADRID – Risultato storico per la boxe femminile italiana agli Europei di Madrid. Due ori, un argento e due bronzi è un bottino mai ottenuto in precedenza. Nelle tre finali la squadra azzurra aveva tre ragazze, tutte napoletane, ed alla fine i titoli continentali conquistati sono stati due: nei 57 kg Irma Testa, prima donna pugile a rappresentare l’Italia in un’Olimpiade (a Rio 2016), ha battuto la britannica Karriss Artingstall per 5-0, mentre nei 64 kg Francesca Amato si è imposta con fatica, per 3-2, sulla polacca Aneta Rygielska. Argento, invece, per Angela Carini, sconfitta per 5-0 dalla russa Darima Sandakova nel match per l’oro dei 69 kg.

A queste medaglie di oggi vanno aggiunte le due di bronzo che l’Italia aveva ottenuto ieri, con Roberta Bonatti (48 kg) e con Flavia Severin (+81 kg), che è stata azzurra anche nel rugby (gioca nella massima serie, come terza linea nelle Red Panthers Treviso) e ha gareggiato anche ai campionati italiani assoluti di sollevamento pesi, piazzandosi quinta.



