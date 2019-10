CHICAGO (Stati Uniti) – Patrick Day non ce l’ha fatta. E’ morto nella notte il ventisettenne pugile statunitense ricoverato nel reparto di rianimazione dopo essere finito in coma sabato scorso, quando era andato al tappeto durante un match contro Charles Conwell alla Wintrust Arena di Chicago, riportando una grave lesione cerebrale. A renderlo noto è stato il suo promoter Lou DiBella in una nota. Il boxeur è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico al cervello, ma i medici non sono riusciti a salvarlo.

In carriera 22 match ‘pro’, con 17 vittorie

“Era circondato dalla sua famiglia, dagli amici intimi e dai membri della sua squadra di boxe, incluso il suo mentore, amico e allenatore Joe Higgins. A nome della famiglia, della squadra di Patrick e delle persone a lui più vicine, siamo grati per le preghiere, le espressioni di sostegno e l’amore per Pat”, si legge nella nota. il 27enne pugile americano era andato al tappeto nel corso del decimo round di un incontro nella categoria dei pesi superwelter, e subito le sue condizioni erano apparse assai gravi. Conwell, l’avversario sul ring, che aveva partecipato alle Olimpiadi del 2016, aveva invitato i suoi fan a pregare per Day. Il giovane atleta in carriera aveva disputato 22 incontri da professionista, con 17 vittorie, 4 sconfitte e un pari.





