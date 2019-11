Il dual match contro l’Argentina dello scorso 18 ottobre è di fatto stato il “gong” di apertura di percorso perportare il maggior numero di portacolori a salire sul ring olimpico di Tokyo 2020. Una grande serata di boxe organizzata dalla FPI in collaborazione con Artmediasport e Scholas Occurrentes che ha avuto il suo preludio il 16 ottobre nell’incontro a Piazza San Pietro tra i due Team e Papa Francesco in occasione della consueta udienza papale del mercoledì. Ora spazio alle qualificazioni: a Londra nel marzo 2020 si disputerà il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, quindi una seconda chance in maggio/giugno a Parigi. Il Team Manager della Nazionale Azzurre, Roberto Cammarelle, uno che di Olimpiadi se ne intende viste le tre medaglie – di cui una d’oro a Pechino 2008 – conquistate, ha voluto fare il punto della situazione sia facendo il bilancio di questo 2019 Azzurro che parlando della programmazione per il 2020 Olimpico.

1) Un match, quello con gli argentini, il cui punto più alto forse è stato l’incontro con il Santo Padre. Che sensazioni ha provato e cosa le ha lasciato?

“Incontrare il Papa è sempre un piacere, sia per cosa rappresenta che per il suo noto attaccamento allo sport e ai suoi valori educativi. Farlo poi a San Pietro, dopo il percorso fatto con Scholas ed insieme alla squadra argentina, è stato un qualcosa di straordinario e molto toccante dal punto di vista emotivo. Essere insieme a degli argentini davanti al Santo Padre, anch’egli argentino oltretutto, ha magnificato lo spirito di fratellanza proprio dello sport e del pugilato in particolare. In quel momento, anche se due giorni dopo saremmo stati leali avversari sul ring, eravamo dei fratelli”.

2) Un bilancio del 2019 azzurro. Inoltre quali sono i prossimi passi della Nazionale verso Tokyo 2020?

“Nel 2019 abbiamo disputato sia gli Europei che i Mondiali. Agli Europei, validi anche come Giochi Olimpici Europei, abbiamo conquistato 4 medaglie (3 bronzi e 1 argento) che potevano essere ancora di più se non fosse stato per qualche verdetto dubbio. Ai Mondiali abbiamo portato anche atleti non “titolarissimi” per testarli in proiezione delle qualificazioni olimpiche. Purtroppo non abbiamo preso medaglie e siamo andati leggermente sotto le nostre aspettative, anche per colpa di verdetti sui quali avrei da fare più di una recriminazione. Nel 2020, prima del torneo di qualificazione europeo a Londra e quello mondiale a Parigi, faremo qualche training camp all’estero, inviteremo qualche nazionale straniera ad allenarsi al nostro Centro Tecnico di Assisi, e prenderemo parte a dei tornei internazionali tra gennaio e febbraio”.

3) Dall’alto della sua esperienza nel campo, come si affronta l’anno olimpico?

“Dal 2000 ho preso parte a 5 fasi di preparazione per le Olimpiadi, partecipandone a 3 (3 le medaglie per Cammarelle. Bronzo 2004, oro 2008, argento 2012, ndr). Non ci sono segreti per affrontare questi tour de force. Bisogna avere solo tanta determinazione e forza di volontà per inseguire il sogno di una medaglia olimpica. L’Olimpiade è la competizione più importante nella carriera di uno sportivo. Parteciparvi è un qualcosa di fantastico, ma vincerla è una sensazione unica”.