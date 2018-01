– Se il calcio ha ormai sposato il Var, la boxe adotta il ‘Bar’. L’Aiba in occasione del meeting a Roma con i massimi esponenti della commissione tecnica e del Comitato esecutivo, ha deciso di reintrodurre la possibilità di “protestare” un verdetto della giuria considerato ingiusto e la conseguente analisi del combattimento (match analysis). “Abbiamo varato l’elaborazione del ‘Bar’ (Bout Analisys Review) per tutelare i risultati che a volte sono assolutamente errati e ingiusti – conferma Franco Falcinelli, presidente ad interim dell’Aiba e presidente dell’ente europeo Eubc – Poiché è un prodotto elaborato in Italia con la collaborazione di Umberto Di Felice, il primo test sarà collaudato durante i campionati Europei Youth a Roseto degli Abruzzi dal 15 al 26 aprile per poi esser applicato in ogni competizione con un titolo in palio”.

POTRA’ RIBALTARE I VERDETTI

Il sistema servirà a riesaminare e analizzare, dopo il ricorso di chi ritiene di essere stato danneggiato da arbitro o giudici, le fasi di un match il cui verdetto potrà perfino essere ribaltato. Finora dopo la protesta ufficiale, come fece l’Italia a Rio dopo il verdetto dell’incontro dei massimi fra Clemente Russo ed Evgenij Tischenko, si poteva arrivare (come effettivamente successe in terra carioca) solo all’esclusione dal torneo di quei giudici le cui decisioni avevano suscitato a dir poco perplessità. Il risultato dell’incontro però non poteva essere modificato: ora si cambia. Il Bar verrà introdotto alle Olimpiadi, fin da Tokyo 2020, e dovrebbe servire a risolvere l’annoso problema dei verdetti contestati che troppo spesso hanno danneggiato ai Giochi l’immagine della boxe, fino a spingere il Cio a minacciarne la cancellazione dal programma.

ALLE OLIMPIADI SOLO ATTRAVERSO I TORNEI A SQUADRE – Durante la riunione della commissione tecnica, è stato deciso che i pugili professionisti potranno qualificarsi per i Giochi Olimpici (già da Tokyo 2020) solo attraverso il torneo internazionale a squadre Wsb (World Series Boxing), ma bisogna attendere l’ok definitivo del Congresso Ordinario Aiba che si svolgerà a novembre prossimo a Mosca. “Siamo sempre pronti ad un efficace dialogo con le sigle professionistiche mondiali tanto che vorremmo aumentare la partecipazione dei pugili professionisti già nelle prossime Olimpiadi – aggiunge Falcinelli – Il loro coinvolgimento ai Giochi avverrà con il Torneo Internazionale a Squadre Wsb. Varie Federazioni nazionali, come ad esempio quella italiana, russa e francese, hanno già iniziato a lavorare su questo progetto coinvolgendo pugili professionisti di qualità anche in questa edizione delle Wsb. Vorremmo che, per i prossimo Giochi di Tokyo i pugili professionisti possano essere molti di più rispetto a quelli che hanno partecipato nella scorsa edizione di Rio2016”.