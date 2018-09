Botte e insulti ai bimbi, sospese due maestre

(Fotogramma)

Picchiavano e insultavano i bimbi della scuola materna dove lavoravano. Per questo la Polizia di Stato di Alessandria ha sospeso dall’esercizio del pubblico ufficio due maestre di una scuola dell’infanzia. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile, sotto la direzione della locale Procura, sono partite a seguito della denuncia della madre di uno dei piccoli frequentatori dell’Istituto, che aveva raccolto le confidenze del figlio.

I successivi sviluppi hanno consentito di accertare il coinvolgimento delle due maestre in numerosi episodi di abuso ai danni di almeno 8 bambini, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, nei cui confronti le insegnanti si rivolgevano con frasi ingiuriose. In alcuni casi, gli episodi sfociavano in percosse e violenti strattoni, documentati dalle telecamere occultate all’interno della struttura.