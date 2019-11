Botta e risposta tra Marco Travaglio e Bruno Vespa a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1. Ieri il direttore del Fatto Quotidiano aveva spiegato di non esser mai stato invitato a partecipare a ‘Porta a Porta’. Oggi, intervenuto nel corso del programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, non si è fatta attendere la risposta di Vespa: “Non ha mai messo piede nello studio ma ha partecipato a ‘Porta a Porta’ in collegamento, il 4 dicembre 2016, forse non ha resistito alla tentazione di festeggiare la sconfitta di Renzi al referendum. Per noi da allora il 4 dicembre è un giorno indimenticabile, ogni anno in quella data celebriamo il Travaglio Day, ci riuniamo in raccoglimento come fossimo degli apostoli quando il Signore li lasciò e ricomparve sotto mentite spoglie…”. Tra poco sarà di nuovo il 4 dicembre: potrebbe invitare nuovamente il direttore del Fatto Quotidiano. “Ma lui abita a casa Gruber, è difficile cambi casa…”.

