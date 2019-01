Ieri in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera J-Ax ha detto che sogna un mondo senza guerre e senza Matteo Salvini.

“Sogno un mondo senza guerre e anche senza Salvini. Sono deluso da chi crea un allarme che non c’è, prendendo gli immigrati come capro espiatorio per qualsiasi cosa. O da chi passa la vita a trovare il modo per impedire che altri siano felici per assecondare la sua chiusura mentale. Quando ero ragazzino le cose che oggi si sentono sugli immigrati venivano dette contro i meridionali. Abito a Milano in una zona popolare, dove l’80% della popolazione è straniera. Giro sicuro per le strade e sono tutti gentili”.