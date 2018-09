Botta e risposta Lucarelli-Fedez

Lucarelli (Fotogramma) e Fedez (Fotogramma)

Botta e risposta via social tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. A sollevare la querelle l’articolo pubblicato domenica su ‘Il Fatto quotidiano’ in cui la blogger analizza, punto per punto, il matrimonio dei ‘Ferragnez’. Una sorta di recensione di un “evento ridondante, quasi blasfemo” in cui Lucarelli sostiene che nel rapporto tra il rapper e la fashion blogger “è tutto sbilanciato e la bilancia – nonostante i suoi 44 chili scarsi, altro miracolo – pende tutta a favore di Chiara“.

“Del resto, che la Ferragni sia un genio della comunicazione non si discute. Lei decide, Fedez esegue“, scrive la blogger. E ancora, “basta guardare la bacheca di Federico-Fedez per capire che lui – nella sua vita – da quando è il naturale prolungamento della fashion blogger più famosa del mondo, non decide più neppure la marca delle sue mutande“. Commenti al vetriolo che hanno subito suscitato la reazione stizzita del diretto interessato.

“Cara Selvaggia, sei sempre così gentile, obbiettiva e poco rancorosa – scrive Fedez su Twitter – Vedo che il tempo passa ma tu rimani sempre sensibile e attenta nel pesare le parole, senza mai solleticare gli istinti più bassi. Sappi che per noi se una fonte di ispirazione”. Immediata la replica, sempre via social, della blogger: “Da uno che sceglie un putto che fa la pipì ed esce vodka mi aspettavo un po’ di autoironia!”

“Mi piace tradire le aspettative – ribatte lui – ti abbiamo lasciato una fetta di torta così ci fai la recensione anche di quella. Non vediamo l’ora”. Il tweet di Fedez è seguito ancora una volta da quello di Lucarelli. “In effetti siete così schivi e defilati per evitare che qualcuno vi recensisca”, scrive lei ironica, tagliando corto: “Dai Fedez, molla il cellulare e goditi il tuo primo giorno da sposato! Auguri”.

“Pensavo fossi più autoironica”, replica lui, aggiungendo una faccina sorridente, “dai vado a chiedere il permesso a mia moglie se posso andare a fare il bagno in piscina”. “Mi raccomando non stare troppo davanti pc a rispondere ai commenti e goditi la giornata anche tu”, conclude il rapper, aggiungendo infine: “Grazie per gli auguri comunque”.