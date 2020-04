“Il diritto alla salute è un diritto primario garantito dalla Costituzione, ed è importante quanto l’interesse punitivo dello Stato”. E “la giustizia” è anche quella contenuta nella “seria motivazione” del Tribunale di Sorveglianza. A dirlo all’AdnKronos è Angelo Raucci, avvocato difensore (insieme ai colleghi Andrea Imperato e Lisa Vaira) del boss Pasquale Zagaria, l’imprenditore legato al clan dei Casalesi e scarcerato il 24 aprile scorso su decisione del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che ha stabilito che il fratello del superboss Michele Zagaria, malato di tumore e detenuto al 41 bis, non era più nelle condizioni di essere sottoposto a chemioterapia in quanto l’ospedale di Sassari, dove è sottoposto alle cure, è stato trasformato in reparto Covid.

Fonte