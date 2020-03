Boss Doms sta per iniziare la sua carriera da solista: l’annuncio del chitarrista e producer di Achille Lauro.

C’è un mondo oltre Achille Lauro. Lo sa bene Boss Doms, che ha deciso di dare il via alla sua carriera da soliste. Nonostante la collaborazione con il rapper romano continui a dargli soddisfazioni, il producer e chitarrista vuole iniziare a dare priorità ai suoi progetti personali.

Lo ha anticipato lo stesso Edoardo in un’intervista rilasciata ai microfoni di Rockol. Ecco le sue dichiarazioni.

Boss Doms annuncia la propria carriera solista

Doms sta dunque per proiettarsi sul mercato in una veste inedita. E questo suo nuovo progetto al momento ha per lui priorità assoluta.

Lo ha anticipato ai microfoni di Rockol: “Non voglio spoilerare perché non è il momento giusto per farlo. Sarà di respiro internazionale. Mi vedrà impegnato in prima persona e sarà un po’ la natura della mia musica evoluta in maniera indipendente“.



Boss Doms lascia Achille Lauro?

Non c’è futuro dunque per la premiata ditta Lauro-Doms? Nonostante questa svolta solista possa far temere quantomeno un rallentamento dei loro progetti, i fan possono stare tranquilli. Il loro duo non si sta sciogliendo.

Lo ha confermato lo stesso Edoardo, affermando che continuerà a esibirsi con l’amico di una vita nel suo tour autunnale. E le sue emozioni sono già grandissime, specialmente per la data del Palazzo dello Sport della sua città, Roma: “Arrivare a esibirci su quel palco è sempre stata una nostra ambizione, a distanza di qualche anno dall’inizio di questo progetto è bello avere la possibilità di farlo. Ora posso lanciarmi da un’altezza molto più alta“.

In attesa di poter ascoltare i suoi lavori da solisti, ecco Me ne frego, il brano di Sanremo 2020:

