– La Bosnia ha deciso: è Robert Prosinecki il nuovo ct. Dopo tre mesi di riflessione, la scelta per guidare la nazionale nella quale militano diversi giocatori della nostra serie A, su tutti Dzeko, Pjanic e Lulic, è ricaduta sull’ex allenatore di Stella Rossa, Kayserispor e della nazionale azera. Prosinecki, che succede a Mehmed Bazdarevic, il cui contratto non è stato rinnovato dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, ha vinto la concorrenza di Fatih Terim, Sven Goran Eriksson e Amar Osim.

La decisione di affidare a un croato, Paese fortemente cattolico, la guida della nazionale bosniaca, dove la stragrande maggioranza dei calciatori sono musulmani, travalica i confini del mondo del calcio e sembra destinata ad abbattere le barriere razziali, ideologiche e religiose che spesso finiscono per contaminare anche l’universo sportivo. Una scelta ancora più significativa facendo correre la mente al conflitto croato-musulmano, che tra il 1992 e il 1994 si inserì nel più ampio contesto della guerra in Bosnia ed Erzegovina.

Da calciatore Prosinecki vanta un palmares di tutto rispetto, nel quale spicca la conquista della Coppa dei Campioni con la Stella Rossa nel 1991 al San Nicola di Bari, oltre ad aver vestito anche le maglie di Real Madrid e Barcellona. All’ex centrocampista spetta ora il compito di rilanciare la nazionale bosniaca e, volendo dare un significato più profondo al suo incarico, quello di unire etnie diverse in un’area come quella della ex Jugoslavia dove le ferite del recente passato non si sono mai rimarginate.