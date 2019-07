“In un tempio della cultura qual è la scuola, non si può non parlare di quella che io chiamo la cultura della legalità, una cosa che probabilmente a scuola s’insegna molto poco, sulla quale ci si sofferma molto poco, ma che mi sembra estremamente importante”. Queste le parole del giudice Paolo Borsellino nel corso di una lezione tenuta agli studenti di un liceo di Bassano del Grappa nel 1989, ora raccolte in un volume “Cosa nostra spiegata ai ragazzi”, edito da PaperFirst, che verrà presentato stasera sul palco di via d’Amelio, in occasione della commemorazione per i 27 anni dalla strage, dal fratello del magistrato ucciso, Salvatore Borsellino, e dal giornalista del “Fatto Quotidiano”, Marco Lillo.

