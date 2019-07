Oltre mille persone hanno partecipato, ieri sera, alla tradizionale fiaccolata in ricordo del procuratore Paolo Borsellino e degli uomini della scorta uccisi il 19 luglio del ’92, un appuntamento con la più longeva manifestazione antimafia in Sicilia che si è rinnovata anche quest’anno con la 23/ma e che ha avuto per tema centrale “Fiaccole accese nel buio della notte”. La fiaccolata è organizzata dal “Forum 19 Luglio” (cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni) e “Comunità ‘92” (coordinamento che unisce le varie anime della destra siciliana ideatrici della manifestazione). Alla manifestazione aderiscono 60 associazioni e 21 comuni (tra cui Palermo, Catania, Verona e Vicenza). Il corteo è partito intorno alle 20,45 da piazza Vittorio veneto a Palermo ha percorso via Libertà fino a raggiungere la via D’Amelio, davanti all’albero che ricorda il punto in cui perse la vita Paolo Borsellino. Poi il minuto di raccoglimento e l’Inno nazionale. Sulle magliette di molti partecipanti, che hanno sfilato con le fiaccole accese, la scritta “Paolo Vive”. Moltissimi giovani, ma anche famiglie e associazioni i comuni con i loro gonfaloni, sindaci e rappresentanti delle istituzioni. Presente, come ogni anno, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia e numerosi sindaci siciliani con le fasce tricolori.

