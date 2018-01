Prezzo: EUR 25,99 - EUR 13,99







Specificazione:

Colore: grigio

Dimensione: 33cm x 28cm x 11cm (L*W*H)

Caratteristiche del prodotto:

1. Tela ad alta densità, Comoda cinghia di mano. Semplice e durevole.

2. Fodera in cotone liscio, Il disegno scientifico e ragionevole tasca.

3. Se si lavora, fare shopping e andare a scuola.

Come mantenere la borsa di tela?

– Lavare con acqua pulita a temperatura normale.

– Lavare con acqua calda e detersivo non alcalino.

– Appendere ad asciugare e conservare in un luogo ventilato, invece di luce solare.

– Lavare separatamente, per evitare di macchiare.

Il pacchetto include:

1 * Tela Borse a mano

NOTA:

1. Accettiamo la differenza di 1 – 3 cm del prodotto per misura manuale.

2. Dall’esposizione differente e dalla luce, il colore dell’elemento effettivo può variare leggermente dalle immagini di cui sopra.

3. Nel caso aveste problemi o domande , Vi preghiamo gentilmente di contattarci. saremo lieti di fornirvi la nostra assistenza. Grazie!1. Materiale principale: Tela di alta densità. Rivestimento in cotone morbido. uso generale per le donne.

2. Dimensione: 33cm x 28cm x 11cm (L*W*H), Puoi mettere 12 “-14” PC portatili, A4 Libri, ipad, bicchieri, portafogli, portachiavi, cellulare, ombrello, documento e sigarette nella borsa.

3. Design: Basso tenore di carbonio, ecologico, tela di alta qualità con uno stile semplice che rispecchia l’atteggiamento sano e rilassato alla vita.

4. Funzione: Tela Borse a mano, Borse a spalla, Borse da spiaggia, Viaggio o scuola. Ideale regalo per I familiari, gli amici , gli studenti.

5. Il nostro obiettivo è quello di rendere i prodotti migliori e più grandi servizio clienti per vincere la maggior parte la soddisfazione del cliente. Vi preghiamo di contattrci per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento.