“must” per attori come Humphrey Bogart, politici e anche gangster come Al Capone

C’è l’accordo tra Philippe Camperio e i curatori fallimentari per salvare la Borsalino. Haeres Equita, la società dell’imprenditore italo-svizzero che si era impegnato a salvare la celebre azienda piemontese nata nel 1857 e produttrice da oltre un secolo del cappello, ha raggiunto con i curatori fallimentari un accordo transattivo. Allo stesso tempo ha formalizzato una nuova offerta di acquisto degli asset di proprietà di Borsalino, che sarà la base per l’asta disposta dai curatori fallimentari. “Entrambe le parti – si legge in una nota – confidano nella salvaguardia delle attività Borsalino”.

Il patto chiude, si spera, una lenta parabola discendente iniziata già negli anni Ottanta del secolo scorso. Una decadenza a cui la città di Alessandria non si è mai arresa, tanto che, ancora lo scorso San Silvestro, la città è scesa in piazza per festeggiare l’anno nuovo indossando il celebre cappello. Nel corso dei decenni la produzione alessandrina si è via via ridotta, anche perché a metà ‘900 il Borsalino si è trasformato da prodotto di massa a oggetto di culto. E di anno in anno è stato sempre più difficile far quadrare i conti. Nel 1987 il cappellificio si sposta dalla sede storica in centro ad Alessandria a quella attuale di Spinetta Marengo e il presidente Vittorio Vaccarino, ultimo discendente della famiglia Borsalino ancora in affari, cede la maggioranza a un imprenditore milanese.

A inizio anni 90 l’azienda finì nel turbine di Tangentopoli. I proprietari erano diventati il cassiere del Psi milanese Silvano Larini e il presidente Eni Gabriele Cagliari. Le quote del primo vengono sequestrate e messe all’asta, quelle del secondo vengono vendute dalla famiglia dopo il suo suicidio in carcere.

Poi la Borsalino passò di mano più e più volte, fino a un’altra pagina buia, legata al mega crac da 3,5 miliardi dell’imprenditore astigiano Marco Marenco. Il buco è quasi tutto legato a un’ottantina di società che producono e commercializzano energia, ma tra le sue partecipazioni c’è pure l’azienda dei cappelli, rilevata a inizio anni 2000. Il buco di Marenco viene fuori tre anni fa. L’impresa alessandrina ottiene un concordato preventivo dal tribunale, Marenco verrà poi condannato a 5 anni.

A quel punto i commissari straordinari Stefano Ambrosini e Paola Barisone affittano il ramo d’azienda all’imprenditore svizzero Philippe Camperio, che prende in mano un’impresa tornata a concentrarsi esclusivamente sui cappelli (e non più su biciclette, ombrelli e profumi, come nel recente passato). La Borsalino tira avanti, fino a oggi, giorno in cui la nuova richiesta di concordato avanzata dalla Haeres Equita di Camperio viene respinta del tribunale e