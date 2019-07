di Antonietta Ferrante

“Resistere, resistere, resistere come su una irrinunciabile linea del Piave“. È raccolto in una frase il temperamento umano e professionale di Francesco Saverio Borrelli che si è spento oggi a Milano, dopo una malattia, all’età di 89 anni. Era il 2002, pochi mesi prima della pensione, quando il ‘capo delle toghe rosse’, così lo chiamavano i detrattori, è intervenuto come procuratore generale di Milano dopo aver guidato il pool di Mani pulite che ha segnato la storia d’Italia. Una difesa a spada tratta dell’indipendenza dei magistrati fatta in anni in cui il rapporto con la politica era piuttosto teso. Un appello lanciato in una città non certo ritenuta la capitale morale del Paese.

