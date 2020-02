Tutti bocciati. E il Comune di Borgosesia, nel Vercellese, resta senza nuovi vigili. Nessuno dei 68 candidati per 2 posti da agente di polizia municipale e uno per la polizia locale della cittadina ha superato la prova e l’amministrazione dovrà fare un nuovo bando per completare il team di agenti a supporto del comandante.

Dei 35 candidati che hanno affrontato la seconda prova nessuno ha raggiunto il quorum dei 21/30 richiesti: “Al concorso si erano iscritti in 68 – spiegano dalla segreteria del Comune – alla preselezione erano risultati idonei 46, di questi 40 erano stati ammessi alla prima prova e 38 si sono presentati. Alla seconda prova scritta si sono presentati in 35, ma nessuno ha superato il concorso”.

Per tentare il concorso erano arrivati candidati anche da Toscana, Emilia Romagna e Sicilia, ma nessuno aveva studiato abbastanza. “La domande erano quelle del manuale che si usa per i concorsi” fa notare il “sindaco sceriffo” Paolo Tiramani, che è anche parlamentare della Lega. Ora il Comune predisporrà un nuovo bando, che arriverà in tarda primavera, e l’iter ricomincerà con l’auspicio di trovare i candidati. Oggi Borgosesia ha un comandante e sei agenti, di cui due andranno in pensione nei prossimi mesi.

Tiramani, successore di Gianluca Bonanno, morto in incidente d’auto, è un sindaco molto attento alla sicurezza urbana. Un anno fa aveva stanziato 5 mila euro “di tasca mia”; aveva detto, come taglia sulla testa dei piromani che stanno appiccando incendi su decine di ettari di boschi nella zona. Nota poi la sua polemica con l’ormai ex ministro Fioramonti sul crocifisso nelle aule scolastiche (“Se lui li toglie vado a rimetterli, io” aveva assicurato) e quella contro Greta Thunberg (“Impari l’educazione, le darei due sberloni”). Come pure lo scivolone, durante la campagna elettorale dell’anno scorso, quando aveva attaccato la sindaca uscente e candidata alla rielezione per il centrosinistra Maura Forte, con un photoshop del suo manifesto elettorale in cui si accostava la foto dei manifesti a una che lui indicava come “la realtà” dove la prima cittadina appare stanca e provata.

“La polizia municipale è un elemento di grande rilievo nella tutela dell’ordine e nel controllo della città – ha spiegato Tiramani – il concorso è impegnativo perché cerchiamo persone serie e preparate a cui affidare la sicurezza dei nostri concittadini”.