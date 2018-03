Boranga senza età: torna in campo a 75 anni

Lamberto Boranga

MAROTTA – Un rinforzo di lusso per la Marottese. La squadra marchigiana di Terza categoria ha infatti messo sotto contratto il portiere Lamberto Boranga, 75 anni compiuti lo scorso 30 ottobre.

“IL CALCIO E’ LA MIA VITA” – Ha scelto la squadra di Marotta, laddove da bambino in estate era solito tuffarsi sulla spiaggia ed un giorno fu il popolare giornalista Nando Martellini a vederlo esibirsi, predestinandogli una brillante carriera da portiere, come poi è stato, vestendo le maglie di Perugia, Fiorentina, Reggiana, Brescia, Cesena, Varese, Parma e Foligno. “Il calcio rimarrà sempre la mia vita, anche se oggi mi dedico principalmente all’atletica leggera – ammette – e sono certo che quando tornerò in campo, indipendentemente dalla categoria, che proverò le stesse emozioni di quanto feci l’esordio in serie A. Non cerco sfide particolari, ma io amo l’agonismo in tutte le sue sfaccettature e mi sento in grado di poter giocare con entusiasmo, praticare sport tutti i giorni, atletica e nuoto, evitare di fumare, mangiare sano e non in abbondanza”.

E’ ANCHE UN GLORIOSO ATLETA – Boranga non è nuovo a ritorni in campo, come lo fu nel 1993 con il Bastardo, nella Promozione umbra, poi nel 2010 con l’Ammeto e nel 2015 con il Papiano, in Seconda categoria. Ora, convinto dal presidente Mario Archilei, lo ha scelto la Marottese, che punta a vincere il campionato, essendo attualmente seconda in classifica, e in semifinale di Coppa. Una ventina di giorni fa aveva vinto due ori ai Campionati italiani di atletica leggera master indoor ad Ancona, trionfando nelle gare della categoria M75 nel getto del peso e nel salto in alto.