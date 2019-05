Boomdabash, Per un milione tour 2019: le date e i biglietti dei concerti della formazione di Non ti dico no e Per un milione.

Tutto pronto per il tour estivo dei Boomdabash. La band salentina-abruzzese si propone come una delle formazioni più ‘calde’ dell’estate 2019. Dopo aver dominato le classifiche nel 2018 con Non ti dico no insieme a Loredana Bertè, quest’anno si sono rilanciati alla grande con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Per un milione, diventato un vero tormentone.

Andiamo a scoprire tutte le date e le informazioni sui biglietti per i concerti del gruppo dancehall reggae più amato d’Italia.

Boomdabash tour 2019: le date e i biglietti

Ecco il calendario con tutte le date del Per un milione tour 2019 finora annunciate dal quartetto salentino (ma potrebbero esserci aggiunte nelle prossime settimane):

21 maggio a San Severo (Foggia) per la Festa del Soccorso 2019

4 luglio a Pavia al Castello Visconteo

13 luglio a Valmontone (Roma) per il Valmontone Summer Festival

14 luglio a Mestre (Venezia) per il Home Festival

2 agosto ad Agira (Enna)

6 agosto a Vignanello (Viterbo)

9 agosto all’Aqualand di Vasto (Chieti)

17 agosto sul lungomare Roseto Capo Spulico (Cosenza)

18 agosto a Torre Paduli (Lecce)

21 agosto ad Alassio (Savona) per il Riviera Music Festival

31 agosto a Noci (Bari) per il Noci Music Festival

6 settembre a Matelica (Macerata) per il Faceoff Fest

14 settembre a Mondovì (Cuneo) per il Wake Up Festival

21 settembre a San Vito lo Capo (Trapani) per il Cous Cous Festival

Sono già disponibili i biglietti per tutti i concerti della formazione di Non ti dico no.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/boomdabashsound

Il successo della formazione salentina

Dalla scorsa estate la carriera dei Boomdabash è letteralmente esplosa. Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra sono ormai personaggi mainstream, dopo essersi fatti conoscere da tutti a Sanremo ma anche in trasmissioni televisive come All Together Now.

Quello del 2019 sarà dunque il tour della consacrazione, e siamo certi che non sarà l’ultima tournée di grande rilievo per la loro carriera che è solo agli inizi.

Di seguito il video di Per un milione:

