Un’esibizione da 10, perfetta, impeccabile. Anzi, forse “il 10 non era abbastanza”, ha scritto la UCLA University nel tweet che accompagna il video di Katelyn Ohashi. La ginnasta americana ha infatti incantato giuria – ottenendo il massimo del punteggio – e pubblico durante l’esibizione ai Collegiate Challenge con salti, spaccate, movimenti. E in ogni momento dell’esibizione, il suo sorriso.

Ma non basta. In pochi giorni, infatti, il video della sua routine caricato dall’università della California su Twitter sta volando sulle 40 milioni di visualizzazioni. Insomma, numeri da record per l’atleta classe 1997. Sia sulla pedana che fuori.

