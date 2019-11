Leonardo Bonucci e la Juventus ancora insieme, anzi di più. La società bianconera ha infatti prolungato il contratto con il suo attuale capitano, in attesa del ritorno di Chiellini, firmando il rinnovo fino al 2024. Un allungamento di un solo anno ma significativo, che conferma il legame sempre più saldo tra il difensore e la Vecchia Signora dopo la “pausa” di un anno, nella stagione 2017/18, quando Bonucci vestì la maglia del Milan.

Un rapporto che va avanti dalla stagione 2010/11 e che ha regalato grandi soddisfazioni ad entrambi dopo un inizio difficile: sette gli scudetti conquistati in maglia bianconera da Bonucci, che ha collezionato 376 partite e, in questa stagione, ha accumulato 1440 minuti in campo, recordman per la squadra di Sarri. Sempre in campo dall’inizio del campionato e della Champions, una pedina insostituibile per l’allenatore bianconero: Leonardo Bonucci, sempre più bianconero.

”Giornata storica, ora voglio la Champions”

“Giornata storica, indimenticabile, per me è un sogno che si avvera. Un’altra firma su un contratto importante – le parole di Bonucci – Devo ringraziare il Presidente, Nevded, Paratici, i tifosi e i compagni. Per me la Juventus è casa e la firma su questo contratto dimostra ancora una volta quanto io tenga a questa maglia e come il club ricambia ogni anno. Quest’anno mi aspetto tante altre presenze, gol e trofei. All’indomani dell’infortunio di Giorgio ho capito che serviva dare qualcosa di più, volevo crescere dopo l’anno scorso. Il mio stato d’animo attuale è paragonabile con il 2016/2017, quando sono stato inserito nella top 11 mondiale e siamo arrivati in finale di Champions League. La stagione è ancora lunga, manca ancora tanti per arrivare a fine maggio quando si giocherà la finale di Champions, perché è quello il nostro obiettivo. Mi gratifico con le chiusure, se si impreziosisce con giocate e gol decisivi è speciale. Come oggi, in cui fa il compleanno anche mia moglie. Alla fine della mia avventura in bianconero sarò soddisfatto se la bacheca sarà completata come deve”.