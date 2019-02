Leonardo Bonucci ha respinto le avances del Real Madrid prima del suo ritorno alla Juventus. E’ lo stesso difensore bianconero a rivelare l’interesse manifestato dal club di Florentino Perez l’estate scorsa, alla fine della poco fortunata parentesi col Milan. “Sì, è vero. Il Real Madrid mi ha cercato. E’ stato un orgoglio e un piacere essere nel suo mirino, vuol dire che ho lavorato bene in questi anni“, dice Bonucci in una lunga intervista al quotidiano spagnolo As alla vigilia della sfida di Champions tra i bianconeri e l’Atletico Madrid. “Ma -aggiunge – il richiamo della Juventus e il desiderio di tornare a sentirmi a casa hanno portato il mio cuore a decidere che il bianconero mi dona di più“.

