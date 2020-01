Paolo Bonolis fa infuriare i tifosi della Juventus. Il presentatore, grande tifoso dell’Inter, è finito nella bufera per una battuta durante la trasmissione ‘Avanti un altro’. Mentre enunciava una regola del calcio, in seguito a una domanda posta a un concorrente, Bonolis ha affermato: “Con le nuove regole introdotte nel 2019 l’arbitro non viene più considerato come un qualunque elemento di gioco quindi se il pallone colpisce l’arbitro in qualsiasi zona del campo il gioco viene interrotto…”. Fino a qui tutto bene, ma poi Bonolis ha aggiunto una postilla: “A meno che non sia la Juve…”. Apriti cielo.

