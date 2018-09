Bono ritrova la voce

Bono Vox (Fotogramma)

Il frontman degli U2 Bono Vox ha ritrovato la voce, che aveva ‘perso’ sul palco di un concerto a Berlino interrotto proprio per la sua improvvisa afonia. Salvo quindi il tour Europeo degli U2. “Ho visto un grande dottore e con le sue cure tornerò a piena voce per il resto del tour”, ha spiegato Bono sul sito della band irlandese, dicendosi poi “felice e sollevato” che da parte dei medici “qualsiasi cosa seria sia stata esclusa”. Bono ha inoltre ribadito il suo dispiacere per i fan che hanno subito l’interruzione del concerto berlinese, che è stato intanto riprogrammato per il 13 novembre.