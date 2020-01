Gli U2 di Bono stavano per sciogliersi nel bel mezzo di una crisi: ecco cosa evitò la separazione.

Ebbene sì: anche gli U2 – che sono uno dei gruppi più longevi della storia della musica – stavano quasi per dirsi addio. La band irlandese, capitanata da Bono, stava per capitolare, ma qualcosa l’ha salvata proprio sull’orlo del precipizio.

Come dichiarato dallo stesso frontman, al podcast di Hozier Cry Baby, i membri del gruppo avevano deciso di separarsi, dopo l’uscita del secondo album, intititolato October, che vide luce nel lontano 1981.

Ecco cosa ha affermato al programma il cantante e cosa ha permesso loro di andare avanti, nonostante il momento di difficoltà identitaria.

U2, il gruppo si stava sciogliendo dopo il secondo album

Il frontman degli U2, Bono, ha recentemente rivelato come il suo acclamato gruppo stava per sciogliersi, dopo il lancio del secondo album, October. La dichiarazione è avvenuta durante una recente intervista del cantante al podcast Cry Power di Hozier.

Durante il podcast, ecco cosa ha dichiarato Bono:

“Abbiamo avuto una crisi di fiducia sulla nostra band e sulla sua utilità. Ci siamo guardati intorno e ci siamo detti, ‘Questo mondo va completamente a culo e anche noi. È rotto. In che modo una rock band può giocare un ruolo per ripararlo? In un certo senso è una cosa vanagloriosa da fare. Volevamo solo smettere.

A far cambiare le cose arrivò però l’intervento di The Edge, che iniziò a scrivere Sunday Bloody Sunday e convinse gli altri che avrebbero potuto scrivere del settarismo del loro paese, diventando a loro modo utili.

U2: l’importanza di Sunday Bloody Sunday

Insomma, la band è stata salvata dalla musica, e in particolare da uno dei loro pezzi migliori. Bono ha infatti proseguito così: “Il netto contrasto tra le persone che uccidono per sostenere ciò in cui credono e quelle che invece donano la propria vita per ciò in cui credono, è questa la dialettica che sta alla base di Sunday Bloody Sunday“.

Con quel brano venne aperto il loro terzo album, War, divenuto una pietra miliare della loro carriera e in generale della storia del rock.