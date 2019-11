“Conte ha assolutamente ragione, non si affrontano partite del genere senza ricambi”. Parola di Roberto Boninsegna, storico centravanti dell’Inter degli anni ’70 e bomber per definizione nei ricordi dei meno giovani. Lo sfogo del ct nerazzurro dopo la débacle con il Borussia a Dortmund “è giusto, sono d’accordo con lui dice ‘Bonimba’ all’Adnkronos-, la rosa non è completa” L’Inter “deve andare sul mercato. Faccio un esempio: l’unica punta è Lukaku: se si fa male lui? Nel frattempo la Juventus ha tre o quattro punte. Credo che Conte abbia assolutamente ragione a criticare la società”.

