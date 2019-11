L’amore dei cittadini di Campobasso per Fred Bongusto si è espresso anche con eventi a lui dedicati. Come per esempio ‘Buon compleanno Fred’, organizzato da quattro anni a questa parte al Teatro Savoia del capoluogo molisano in occasione della sua festa, il 6 aprile. Un modo per raccontare il grande cantautore attraverso live, video inediti, testimonianze a altro ancora. “Abbiamo scavato nella vita, nelle opere, nella lunga carriera di Fred sia come cantautore che come compositore di colonne sonore di film. Fuori dal comune la sua capacità compositiva”, racconta all’Adnkronos Antonello Carozza, presidente dell’associazione culturale ​Queens Academy che ha dato vita, insieme a diversi artisti (alcuni amici e colleghi di Bongusto), all’evento celebrativo.

