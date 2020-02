Bon Jovi 2020, il nuovo album dei Bon Jovi: uscita, tracklist e tutti i dettagli sull’ultimo lavoro della band americana.

I Bon Jovi sono pronti a tornare sul mercato nel 2020. A comunicarlo sono stati gli stessi membri della band capitanata da Jon Bon Jovi. Impegnati in una crociera concerto, la Runaway Paradise, il 27 agosto 2019 i ragazzi avevano addirittura già rivelato il nome e alcuni dettagli su questo nuovo lavoro.

Andiamo a scoprire tutto quello che si sa sul sedicesimo capitolo della discografia della band americana.

Bon Jovi 2020: uscita e tracklist

A quanto pare, il nome del nuovo lavoro del gruppo americano sarà Bon Jovi 2020. Semplice e abbastanza efficace. Un titolo pensato semplicemente perché il 2020 è anno di elezioni in America, e quindi il buon Jon lo ha trovato adatto.

La data di uscita di questo nuovo disco è il 15 maggio. Questa la tracklist:

1 – Beautiful Drug

2 – Unbroken

3 – Limitless

4 – Luv Can

5 – Brothers in Arms

6 – Story of Love

7 – Lower the Flag

8 – Let It Rain

9 – Shine

10 – Blood in the Water



Da This House is Not for Sale al disco del 2020

Il frontman del gruppo ha spiegato che rispetto al precedente This House is not for Sale, un disco che trattava argomenti piuttosto personali uscito nel 2016, Bon Jovi 2020 parlerà di tematiche d’attualità e carattere sociale.

Nel dettaglio, pare che saranno toccati argomenti come il problema dello stress post traumatico dei veterani di guerra e quello della violenza in America, in riferimento alle tante stragi avvenute negli ultimi anni, come quelle recenti in Ohio e Texas.

Insomma, sarà un album maturo e coscienzioso, almeno stando a queste prime anticipazioni. Musicalmente parlando però Jon e compagni non hanno fornito alcun indizio. Con tutta probabilità però seguirà la scia pop rock che ha caratterizzato gli anni Duemila della formazione, molto lontana dall’epoca d’oro degli anni Ottanta.

In attesa di saperne di più, ci ascoltaimo il nuovo singolo Limitless:

