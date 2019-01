Dopo aver smascherato una finta coppia poche settimane fa, Deianira Marzano è tornata all’attacco. L’influencer ed opinionista tv ha appena lanciato una bomba sul suo profilo Instagram, dal quale ha rivelato che Cristian Gallella si sarebbe intrattenuto in conversazioni “interessanti”con un’altra donna.

Sembra anche che la moglie dell’ex tronista, Tara Gabrieletto, abbia contattato Deianira in privato chiedendole tutte le prove di cui parla.

“Io sono diventata la paladina delle cornute e oggi vi do delle news su una coppia. Vi parlerò di Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. Lui è un bel po’ di tempo che si intrattiene in conversazioni interessanti con una persona che io conosco. Il giorno del l’addio al celibato lui l’ha passato a parlare 4 ore con questa persona. Ci sono le conversazioni. Io ho visto e ascoltato tutto.

Tara mi ha contattato in privato e questo è nel suo interesse. Io sono dalla parte delle donne. Voglio dire che questa persona che mi ha mostrato tutto – e ci sono dei vocali che dimostrano che lui è Cristian – è una dona educatissima e carinissima. Lei è un’ex attrice di film per adulti, una mamma e non vorrei che adesso le persone avessero dei pregiudizi. Io l’ho conosciuta personalmente.

Tara mi ha chiesto tutto e ben presto lei saprà chi è questa donna e avrà a disposizione i vocali e tutto. E vorrei dire a Cristian che io ho detto chi potrebbe essere, quindi adesso lui ha capito. Lui potrebbe spiegare tutto a sua moglie.”