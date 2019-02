Una ventitreenne trentina, che sabato sera si trovava a Bolzano per ballare in un locale in zona industriale, è stata presa a calci in faccia, al torace e alle braccia da un ragazzo. Una violenza inaudita e inattesa, ma cosa l’abbia fatta esplodere non è chiaro perché di quegli attimi di violenza la povera ventitreenne non ricorda nulla, probabilmente cancellati dai violenti colpi al capo e dallo choc. Una sola cosa sembra esserle rimasta impressa: chi ha assistito alla scena e avrebbe potuto intervenire non l’ha fatto. Nemmeno una telefonata al 112 per fare intervenire carabinieri o polizia. Tanto che il ragazzo, sfogata la sua rabbia sulla poveretta, ha potuto allontanarsi indisturbato, salire sulla sua auto e tornare in Trentino.

