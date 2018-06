Bolzano, feto trovato in un depuratore

(Fotogramma)

Un feto è stato trovato al depuratore di Termeno in provincia di Bolzano e ora sul caso indaga la procura locale. L’inchiesta, fa sapere la stessa procura in una nota, è “a carico di ignoti per interruzione di gravidanza”.

“Il feto è di circa 20 settimane, di sesso femminile”, sottolinea la procura spiegando che “non riporta lesioni esterne tali da determinare un aborto spontaneo”. L’ipotesi è “una interruzione di gravidanza verosimilmente indotta“. Per identificare “gli autori del reato sono state svolte le indagini sul Dna prelevato e analisi tossicologiche - sottolinea la procura -. Si attende l’esito dei rispettivi prelievi. Il feto rimane sequestrato e conservato in cella frigo”. La procura ha delegato le indagini per l’identificazione della madre alla polizia giudiziaria e al Nas carabinieri di Trento.