PER un campione abituato stracciare gli avversari infrangendo i record di tutti i tempi, non deve essere stato semplice digerire una sconfitta per uno a zero. Eppure è partita così, con un ko di misura, la nuova avventura dinel mondo del calcio. L’ex velocista giamaicano, detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri, ha debuttato con il Stromsgodset, squadra del massimo campionato norvegese, nell’amichevole persa contro l’Under 19 della Norvegia.

Di fronte a un centinaio di spettatori che hanno riempito gli spalti del piccolo Marienlyst Stadion, nella cittadina di Drammen, il “fulmine” ha fatto il suo ingresso in campo al 71esimo del match, quando la sua squadra era già sotto di un gol. Per l’occasioone, ha indossato una maglietta con un numero insolito sulla schiena, il ‘9.58’, per celebrare il suo record mondiale sui 100 metri piani stabilito ai campionati del mondo di Berlino 2009.

Bolt è entrato subito nel vivo del gioco, ha ovviamente cercato di sfruttare la sua velocità, chiamando in continuazione la palla ai compagni do squadra: allo scadere, ha persino avuto una ghiotta occasione per pareggiare i conti, ma il suo colpo di testa da distanza ravvicinata è andato fuori di poco.

A fine partita, mentre veniva assediato da fotografi e raccattapalle a caccia di un selfie, l’ex velocista ha detto di essersi “divertito molto”, ammettendo di essere “un pochino nervoso” per il suo esordio e ringraziando compagni e tifosi per il sostegno. Poi però, come tutti i campioni affamati di vittorie, ha confessato un po’ di fisiologica “frustrazione per non essere riuscito a segnare”.

Dopo aver dato l’addio all’atletica al termine dei Mondiali di Londra dello scorso anno, a 31 anni Bolt ha voluto coronare il sogno che coltivava fin da bambino: tentare una carriera da calciatore professionista. Così, dopo i provini con il Borussia Dortmund e con i sudafricani del Mamelodi Sundowns, ha accettato l’offerta arrivatagli dai norvegesi dello Stromsgodset, con i quali ha trovato un accordo anche grazie all’intercessione del suo sponsor Puma.

Per il giamaicano non pare esserci alcun contratto all’orizzonte: l’esperienza in Norvegia è solo un’occasione per tenersi in forma in vista del Soccer Aid Charity Match del 10 giugno all’Old Trafford di Manchester.