Bolognese accoltellata in Australia, non è in pericolo di vita

(ansa)

BOLOGNA – Una donna bolognese che vive in Australia da circa due anni, la 27enne Stella Trevisani, è stata accoltellata sabato sera a Perth, in Western Australia, da un 15enne che le ha rubato il telefono cellulare: lo riporta il programma in lingua italiana dell’emittente Sbs (Special Broadcasting Service), secondo cui la donna – che lavora come cameriera a Perth – non è in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta alla stazione di Claisebrook. Il 15enne è stato arrestato poco dopo ed è stato incriminato con l’accusa di rapina a mano armata aggravata e lesioni gravi. La giovane, riferisce l’emittente, ha ricevuto cinque coltellate (al busto, alle braccia, a una spalla e a una gamba) e ora ha una prognosi di tre mesi. “Gli ho dato subito il telefono, ma mi ha colpito di nuovo alle gambe e sono caduta a terra”, ha raccontato

la bolognese all’emittente 9news.

27enne in working holiday, per fortuna fuori pericolo di vita. https://t.co/J5wXLY7yeW — SBS Italian (@SBSitalian) 19 marzo 2018

Il quindicenne, dopo l’arresto, si è dichiarato colpevole rimarrà in custodia cautelare fino alla prossima settimana, quando comparirà nuovamente davanti a un giudice. Il suo legale però, riferiscono i media australiani, ha riferito che il ragazzo soffre di una lieve disabilità mentale e non comprende a pieno la gravità del gesto che ha compiuto.