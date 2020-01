Pari tra le proteste. Al Dall’Ara Bologna e Verona si dividono la posta chiudendo la prima gara del girone di ritorno sull’1-1. Bani porta in vantaggio i suoi ma nel secondo tempo lascia il Bologna in 10 per una dubbia doppia ammonizione decisa dall’esordiente (e figlio d’arte) arbitro Ayroldi. E nel finale è l’ex Milan Borini che con un colpo di testa firma il gol del pari che permette all’Hellas di salire a quota 26 punti nella corsa Europa. Primo tempo a ritmi alti con Bologna e Verona che si affrontano a testa alta senza però riuscire a trovare la giocata nei metri finali. Infatti la gara si sblocca al 20′ solamente grazie a un rocambolesco corner a favore dei rossoblù: cross di Orsolini, deviazione fortuita di Kumbulla, Silvestri salva sulla linea e sulla ribattuta ci pensa Bani a ribadire in rete per l’1-0. Il gol subito, però, non abbatte gli ospiti che al 36′ sfiorano il pari con un colpo di testa di Rrahmani sul quale Skorupski risponde con grande reattività. Poi nel finale di frazione è nuovamente il Bologna a spaventare gli avversari in area con un’azione solitaria da urlo di Sansone che dribbla due avversari e calcia sul palo con una leggera deviazione che smorza il suo tiro.

Il secondo tempo, invece, inizia con un episodio da moviola: Santander in campo aperto punta Dawidowicz e per un presunto tocco di mano Ayroldi concede il penalty e il cartellino rosso per chiara occasione da gol. Svista arbitrale cancellata dal consulto al Var a bordocampo dove lo stesso direttore di gara nota che il tocco sia di spalla e che per altro sia avvenuto fuori area.

Pesante, invece, il secondo giallo mostrato all’autore della rete Bani dopo uno scontro intenso e fortuito con Zaccagni: espulsione dubbia che complica i piani di Mihjalovic che corre ai ripari inserendo Paz e Poli dopo aver concesso il debutto in rossoblù a Barrow. Con il vantaggio numerico l’Hellas si spinge all’attacco ma una doppia occasione firmata Borini-Di Carmine viene sventata da due super interventi di Skorupski. Il portiere del Bologna, però, non può nulla all’81’ quando Lazovic scappa via sulla fascia e crossa in mezzo per il colpo di testa preciso e puntuale di Borini per l’1-1. La rete è una scarica di adrenalina per i ragazzi di Juric che negli ultimi minuti creano numerose occasioni da gol senza però inquadrare lo specchio della porta. E dopo sei minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi: al Dall’Ara è 1-1 con il Bologna che recrimina e l’Hellas che continua a sognare.